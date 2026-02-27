Sette gol, cinque assist e niente rinnovo: blitz Roma a Torino

Il club giallorosso studia il colpaccio in Serie A per rinforzare il centrocampo

I gol realizzati contro la Cremonese da Bryan Cristante e Niccolò Pisilli hanno migliorato lo score dei centrocampisti della Roma che, tuttavia, resta ancora limitato rispetto agli standard richiesti da Gian Piero Gasperini.

Durante il calciomercato di gennaio, Frederic Massara si è concentrato soprattutto sull’attacco, ma in vista della prossima estate sta cercando anche centrocampisti dai piedi buoni, che siano decisivi sulla trequarti, come fu Mario Pasalic nell’Atalanta (59 gol e 40 assist in 298 partite con Gasp).

L’accostamento al numero 8 atalantino non è affatto casuale, visto che nel mirino della dirigenza romanista è finito proprio un connazionale dell’ex Chelsea: Nikola Vlasic. Il numero 10 del Torino con 7 gol (6 in campionato e 1 in Coppa Italia) e 5 assist (3 in Serie A e 2 in coppa) è uno dei centrocampisti più performanti in Italia e piace molto a Gasperini.

In scadenza di contratto nel 2027 (con opzione fino al 2028 non automatica), l’ex West Ham non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale e, secondo Tuttosport, la Roma avrebbe avuto già dei contatti esplorativi con l’entourage del 28enne