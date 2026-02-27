Sorteggio Europa League, la simulazione inguaia la Roma

Ecco l’avversaria della squadra giallorossa agli ottavi di finale

Dopo le partite di ieri, finalmente il quadro degli ottavi di finale di Europa League è completo. Grazie al cammino fatto nella fase campionato, la Roma è entrata nelle prime otto in classifica e ha evitato le forche caudine dei playoff, a differenza del Bologna.

Sorteggio Europa League, la simulazione inguaia la Roma (Ansa Foto) – asromalive.it

A Nyon, oltre a conoscere l’opponente negli ottavi, la squadra giallorossa saprà già anche il cammino che gli toccherà nei quarti e in semifinale. In attesa del sorteggio ufficiale, in programma alle 13 e in diretta su Sky, Sky GO, Now e sui canali ufficiali dell’Uefa, Asromalive.it ha simulato l’abbinamento degli ottavi.

La simulazione degli ottavi di finale di Europa League
Sorteggio Europa League, la simulazione inguaia la Roma – asromalive.it

Sperando che la realtà sia diversa, purtroppo è stato sorteggiato il derby italiano tra Bologna e Roma. Sarebbero invece da non disdegnare gli accoppiamenti Nottingham Forest-BetisLille-Aston VillaStoccarda-Porto. Ricordiamo che questa è soltanto una simulazione e che a partire dalle 13 vi aggiorneremo in tempo reale sullo svolgimento del sorteggio.

