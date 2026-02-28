Colpo a sorpresa dalla Juve: la Roma beffa il Milan

Ennesimo incrocio tra bianconeri e giallorossi prima del big match dell’Olimpico

Cresce l’attesa per Roma-Juventus, in programma domani sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Ormai da giorni, le tappe d’avvicinamento al fischio d’inizio sono state scandite da numerose voci e indiscrezioni di mercato.

Celik, Koopmeiners, Pellegrini e Senesi sono solo alcuni dei nomi che stanno accendendo, almeno a parole e sulla carta stampata, la sfida tra le rivali storiche. Tra obiettivi condivisi e possibili scippi, i motivi di collisione tra Frederic Massara e Damien Comolli sono molti.

Ma le due dirigenze potrebbero anche darsi una mano, soprattutto per piazzare qualche calciatore in esubero o finito sul calciomercato. È questo, ad esempio, il caso di Federico Gatti che secondo Tuttosport in estate lascerà la Torino bianconera.

Sulle tracce dell’ex Frosinone, secondo il quotidiano torinese, ci sarebbe proprio la Roma, pronta a sfidare il Milan e il Tottenham, che può tornare alla carica nel caso in cui Tudor dovesse strappare una difficilissima conferma in panchina.