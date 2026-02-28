Dalla Roma al Napoli: 40 milioni e doppia beffa Friedkin

Le ultime indiscrezioni di calciomercato inguaiano il club giallorosso

Appaiate in classifica a quota 50 punti e grandi rivali nella corsa alla prossima Champions League, Napoli e Roma restano molto operative anche sul fronte calciomercato e l’eventuale approdo nelle prime quattro posizioni in classifica può rappresentare una risorsa importante per scippare i rivali.

In casa azzurra, si è spesso parlato, ad esempio, di un interesse per Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto con i giallorossi, ma il vero scontro potrebbe essere risolto con un’offerta da 40 milioni di euro.

Accostato sia la scorsa estate che a gennaio anche alla Roma, Abde Ezzalzouli è, secondo ‘fichajes.net’, il primo obiettivo dei partenopei nel ruolo di attaccante esterno e il club azzurro sarebbe in pole rispetto a tutte le altre squadre interessate.

Autore di 9 gol e 6 assist in stagione, il numero 10 del Betis piace anche in Premier League ad Aston Villa, Newcastle, West Ham e anche all’Everton dei Friedkin. Possibile doppia beffa, dunque, per i proprietari americani di Roma e Toffees.