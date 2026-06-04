Dybala e Mancini, parla Gasp: doppia chiusura UFFICIALE

Le parole del tecnico della Roma rilasciate ai microfoni di Sky Sport: il punto sulle mosse di mercato

Tra i principali artefici della clamorosa rimonta con la quale la Roma è riuscita a strappare il pass per la prossima Champions League, Gasperini sta calamitando una centralità sempre più impattante nel progetto tecnico giallorosso.

Ecco perché, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine di un incontro a Bergamo, il tecnico di Grugliasco ha risposto senza peli sulla lingua alle tante voci di mercato che continuano a circolare in orbita Roma, a cominciare da quelle relative al futuro di Mancini e Dybala. Nette e perentorie le chiose dell’allenatore giallorosso:

“Rinnovo Dybala? È un momento un po’ di stallo, si lavora sotto traccia: le notizie vengono fuori dopo, ma la volontà di tutti è quella” – ha cominciato Gasperini. Il mister ha poi aggiunto: “Mancini non se ne va, gliel’ho già detto: l’Inter può fare ciò che vuole, ma se un giocatore vuole rimanere, rimane”.