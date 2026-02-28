Gasperini ha scelto Koopmeiners, la Juve ha detto sì: i dettagli

La Roma è pronta ad accontentare il suo allenatore e va all’assalto del centrocampista olandese

Domani si ritroveranno di fronte da avversari, ma la simbiosi mutualistica tra Gian Piero Gasperini e Teun Koopmeiners è stata una delle armi vincenti del trionfo in Europa League dell’Atalanta.

Sotto la guida dell’attuale tecnico della Roma, il centrocampista olandese ha raggiunto livelli a cui non si è nemmeno avvicinato durante la sua esperienza alla Juventus. Dopo aver investito 51 milioni di euro nell’estate del 2024, il club bianconero ha già deciso di mettere sul mercato l’ex AZ, a patto di non registrare minusvalenze a bilancio.

Una delle possibili destinazioni del numero 8 bianconero può essere proprio la Roma. Secondo La Stampa, infatti, Gasp avrebbe messo proprio il nome di Koopmeiners in cima alla lista della spesa estiva, soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Il club giallorosso è pronto ad accontentare il suo allenatore, magari attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica che non sarà tuttavia Mile Svilar. La Juve, come detto, ha già dato il via libera alla cessione del calciatore che, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio una reunion con l’allenatore che l’ha valorizzato più di tutti.