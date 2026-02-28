La Roma ci prova, la Juve affonda: quadriennale prenotato

La situazione è pronta a stapparsi senza soluzione di continuità: l’offerta è ormai imminente

In attesa del confronto dell’Olimpico che le metterà uno contro l’altra, Roma e Juventus sono pronte a darsi battaglia anche in chiave mercato. In tal senso non sono pochi i campi in cui le mosse dei giallorossi e dei bianconeri potrebbero convergere dando vita ad interessanti intrecci.

A tal proposito un incrocio molto interessante riguarda Marcos Senesi. Legato al Bournemouth da un contratto in scadenza nel 2026 che non ha alcuna intenzione di rinnovare, l’argentino si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Nonostante l’interesse di Roma, Borussia Dortmund e Barcellona (oltre ai soliti sondaggi dei club di Premier), la “Vecchia Signora” ha comunque il coltello dalla parte del manico, pronta a capitalizzare la posizione di vantaggio acquisita. A riferirlo è Mirko Di Natale che spiega come la Juve sia attualmente in pole position nella corsa al difensore classe ’97.

I contatti tra le parti hanno infatti portato i bianconeri a ventilare l’offerta di un quadriennale con ingaggio ritoccato rispetto a quello che Senesi percepisce attualmente in Premier. Le prossime settimane, in un senso o nell’altro, risulteranno assolutamente decisive: le sorprese sono ormai dietro l’angolo.