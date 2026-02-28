Rivoluzione Gasperini in Roma-Juve: occhio alle sorprese

Il tecnico piemontese pensa a diverse soluzioni per il big match di domenica sera

Mancano poco più di 24 ore allo scontro diretto tra Roma e Juventus. Una sfida molto importante nella corsa Champions League, con i giallorossi che sperano di rompere la maledizione big match e di portarsi a più 7 in classifica.

In attesa di capire le reali condizioni di Paulo Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di ieri, Gian Piero Gasperini in settimana ha studiato diverse varianti tattiche per fronteggiare l’undici di Luciano Spalletti.

Secondo il Messaggero, non è escluso che possa rivedersi il 4-2-3-1 schierato nel secondo tempo contro la Cremonese, anche a inizio gara. Le sorprese potrebbero non finire qui, visto che anche a livello di uomini Gasp ha sfruttato l’intera settimana di allenamenti per fare diversi esperimenti.

Dall’inizio o in corsa, la batteria dei tre trequartisti in caso di cambio modulo potrebbe essere composta da Pellegrini-Cristante-Pisilli, con El Aynaoui e Koné in mediana e Dybala, Venturino e Zaragoza tutti in panchina. Una vera e propria rivoluzione quella ipotizzata dal quotidiano romano, staremo a vedere.