Uragano Juve sulla Roma: non solo Celik, Spalletti ne vuole due

Avversaria dei giallorossi domani, la Juventus fa sul serio per due romanisti

Cambiano proprietà, allenatori, giocatori e capitani, ma ciò che rimane immutabile è la grande rivalità tra Roma e Juventus che rende ogni sfida tra le due squadre una partita speciale, che regala palpitazioni forti ed emozioni.

Quasi decisiva nella lotta Champions, la partita di domani sera ha il retrogusto del duello rusticano anche in sede di calciomercato. Non è un mistero, infatti, che la dirigenza zebrata ha già da settimane iniziato i colloqui con gli agenti di Zeki Celik, in scadenza di contratto e con richieste economiche ritenute eccessive dalla dirigenza capitolina.

Fiutata l’occasione, Damien Comolli e Marco Ottolini hanno mosso passi concreti per provare ad anticipare Inter, Napoli e le squadre inglesi. Per tutta risposta, Frederic Massara si è inserito nella corsa a Marcos Senesi, altro calciatore tesserabile a parametro zero.

Ma la sfida tra le due acerrime rivali non si esaurisce in questi nomi. Secondo Nicola Balice de La Stampa, infatti, su indicazione di Luciano Spalletti la dirigenza bianconera sta valutando anche un’eventuale offerta a Lorenzo Pellegrini, offerto da alcuni intermediari alla Vecchia Signora e con un rinnovo in giallorosso ancora possibile.