Addio Inter, riecco la Roma: Spalletti mastica amaro

L’addio ai nerazzurri è ormai scontato: l’intreccio tra i giallorossi e la Juve è pronto ad esplodere

Con il big match dell’Olimpico sempre più vicino, le attenzioni della Roma sono chiaramente rivolte alla sfida con la Juventus, vero e proprio snodo di una stagione nella quale la compagine di Gasperini sta trovando quella continuità di rendimento mancata negli scorsi anni. Nel frattempo, però, occhio agli spifferi e alle indiscrezioni di mercato.

A prescindere dalla posizione in classifica, infatti, si prospetta una sessione estiva di calciomercato densa di contenuti per i capitolini che saranno chiamati a rimodulare settori non banali del campo. A tal proposito, in un mosaico ancora tutto da comporre, un profilo come Davide Frattesi non può essere escluso a priori.

Molto più fredda rispetto all’anno scorso, la pista per la mezzala dell’Inter potrebbe clamorosamente intrecciarsi nei prossimi mesi. Protagonista di una stagione largamente al di sotto delle aspettative, l’ex Sassuolo non è affatto un punto fermo dello scacchiere di Chivu che dovrebbe avallarne l’addio.

A fare la differenza, però, saranno le richieste di Marotta e Ausilio. Come riferito da calciomercato.it, nel dossier di Massara è ancora presente il nome di Frattesi per il quale sono arrivati attestati di stima anche da Juve e Bayer Leverkusen. Ancora nell’alveo delle ipotesi e dei contatti esplorativi, la trattativa per il centrocampista italiano potrebbe decollare da un momento all’altro.