Il caso Spalletti esplode prima di Roma-Juve: “Narrazione fuorviante”

Il boomerang è pronto ad esplodere da un momento all’altro in casa bianconero: arriva un’altra conferma

Faccia a faccia tra qualche ora, Roma e Juventus sono pronti a prendersi la scena di una giornata che vedrà nel confronto Champions League un suo autorevole spartiacque. A quattro punti dal quarto posto e superati anche dal Como, i bianconeri sono spalle al muro.

Ritornato prepotentemente in auge dopo l’eliminazione con il Galatasaray, maturata comunque dopo una splendida rimonta, il tema riguardante il futuro di Luciano Spalletti continua ad agitare la “Vecchia Signora”.

Nonostante la sicurezza dimostrata davanti ai microfoni da Giorgio Chiellini in merito alla volontà del club di proseguire la sua avventura con il tecnico di Certaldo alla guida, l’ex CT della Nazionale non ha ancora sciolto definitivamente le riserve sul suo futuro.

A fare il punto della situazione sullo stato dell’arte dei colloqui tra Spalletti e il management bianconero è stato Guido Tolomei che ha offerto una disamina piuttosto interessante ridimensionando il tenore di molte delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Così, Tolomei: “Lo dicevo in tempi non sospetti, lo ripeto ora: Spalletti in trepidante attesa che la Juve lo confermasse era una narrazione assolutamente fuorviante: i contratto si fanno in due e da tempo ormai la società ha fatto la sua scelta. Spalletti ancora no o quantomeno non al 100%”.