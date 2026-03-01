Koopmeiners alla Roma: la Juve ha scelto il sostituto

Continuano le indiscrezioni sul possibile approdo in giallorosso del centrocampista olandese

“Posso solo dire che Koopmeiners è un giocatore molto forte”. Con queste parole, ieri Gian Piero Gasperini ha risposto alle domande sull’inferiore rendimento dei calciatori allenati da lui quando lasciano l’Atalanta.

Una frase che, nei giorni in cui si continua a parlare di un possibile approdo del numero 8 della Juventus alla Roma, suona quasi come un’investitura. D’altronde, che ai giallorossi del futuro serva anche un centrocampista che veda la porta non è affatto un mistero.

I bianconeri, dal canto loro, non si opporrebbero affatto ad una partenza del calciatore, pagato 51 milioni di euro nell’estate del 2024. A patto, ovviamente, che l’eventuale offerta non comporti una minusvalenza a bilancio e, dunque, non sia inferiore a 35-40 milioni.

Secondo calciomercato.it, Damien Comolli e Marco Ottolini sono già entrati nell’ordine d’idee di cedere Koopmeiners e hanno stilato una lista di almeno tre nomi per la sua sostituzione.

In cima alla lista c’è Sandro Tonali, seguito da un altro pupillo di Gasp, Ederson, e da Davide Frattesi. Accostato di nuovo anche alla Roma, l’ex Sassuolo non è riuscito a conquistare la fiducia di Cristian Chivu e in estate lascerà quasi sicuramente l’Inter.