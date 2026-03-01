La Juve ci dà un taglio: Koopmeiners alla Roma con lo sconto

Ha improvvisamente preso quota la pista che porterebbe l’olandese alla corte di Gasperini: ecco come stanno le cose

Protagonista di una stagione incolore e solo parzialmente rivitalizzata dalle due ottime prestazioni contro il Galatasaray, Koopmeiners partirà titolare contro la Roma complice l’assenza di Manuel Locatelli. Gli incroci tra i giallorossi e il tuttocampista olandese, però, non sono finiti qui.

Elogiato da Gasperini che ne ha esaltato le stagioni a Bergamo, l’ex Atalanta potrebbe infatti rappresentare un’ipotesi concreta per la Roma a caccia di un profilo con le sue caratteristiche. Nel mirino (soprattutto) del Galatasaray, Koopmeiners ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Rispetto a qualche mese fa, infatti, il suo addio alla Juve è diventato un tema dominante. Impiegato con il contagocce da Spalletti che ha preferito puntare su Locatelli e Thuram, il classe ’98 aveva rispedito al mittente una proposta dai giallorossi di Istanbul che stanno comunque tenendo vivi i compatti.

In tutto questo, la Roma potrebbe recitare un ruolo da autorevole protagonista nella corsa alla mezzala bianconera visto che è stato proprio Gasperini uno dei principali responsabili della sua “esplosione” nel panorama internazionale.

Come riferito da Tuttosport, alla ricerca di liquidità importante con cui finanziare i prossimi colpi in entrata, la Juventus potrebbe acconsentire alla partenza di Koopmeiners per una cifra vicina ai 30 milioni di euro: la sensazione è che la Roma voglia giocarsi le sue chances.