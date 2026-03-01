Roma-Juventus, Dybala ed El Shaarawy convocati: la lista completa

La tavola per il fischio d’inizio della gara tra giallorossi e bianconeri è ormai apparecchiata: ecco tutte le scelte
Dopo aver calamitato l’attenzione mediatica nelle tappe di avvicinamento al big match contro la Juventus, il rebus Dybala è stato finalmente sciolto: l’argentino è stato regolarmente inserito nella lista dei convocati per la sfida con i bianconeri in programma questa sera all’Olimpico.
Da capire, però, quale sarà il minutaggio della Joya che dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina per lasciare il posto a Pellegrini e Pisilli alle spalle dell’unica punta Malen.
Anche El Shaarawy stringe i denti e torna tra i convocati per offrire maggiori risorse a Gasperini; confermata, invece, l’assenza di Mario Hermoso con Ghilardi in pole per un posto da titolare da braccetto sinistro nello scacchiere difensivo giallorosso. Ecco la lista completa:
Portieri: De Marzi, Zelezny, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Dybala, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza