Serie A, DIRETTA Roma-Juventus: la cronaca LIVE

Asromalive.it seguirà in tempo reale il big match dello Stadio Olimpico
L’attesa è finita: è giunto il momento di Roma-Juventus. Una sfida che non mette in palio solamente i tre punti, ma anche le percentuali di qualificazione delle due squadre alla prossima Champions League.
Nonostante i 4 punti di vantaggio sui bianconeri, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini non può permettersi calcoli e vuole sfatare la maledizione dei big match, rispondendo alle vittorie di Como e Napoli.
Luciano Spalletti, dal canto suo, ha chiesto ai suoi una reazione immediata dopo la disfatta europea contro il Galatasaray, anche perché perdere oggi vorrebbe dire compromettere seriamente le possibilità di entrare nei primi quattro posti della classifica. Asromalive.it seguirà la partita in tempo reale.
Formazioni ufficiali Roma-Juventus
ROMA (3-4-2-1): .Svilar; Mancini, Ndicka, Rensch; Celik, Cristante (C), Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti
ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno.