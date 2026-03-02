Calciomercato Roma, un numero 10 per Gasp: scippo in Serie A

L’annuncio conferma l’interesse giallorosso per uno dei migliori centrocampisti del campionato

Guidata dalle ottime prestazioni a centrocampo di Manu Koné e Niccolò Pisilli, la Roma non è riuscita a battere la Juventus nemmeno dopo aver realizzato tre gol. La rete in pieno di recupero di Gatti è stata davvero una doccia gelata per i tifosi giallorossi e Gian Piero Gasperini.

Anche questa volta, il club capitolino non è riuscita a vincere un big match, mostrando ancora una volta alcune lacune nella rosa, anche a livello di mentalità. Tra infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative, ciò che sta mancando più di tutto sono i gol dei trequartisti e dei centrocampisti offensivi.

Per correre ai ripari, in vista della prossima stagione Frederic Massara sta già monitorando diversi profili, seguendo anche alcuni calciatori che già militano nel campionato italiano.

In tal senso, negli ultimi giorni si è parlato di contatti preliminari con l’entourage di Nikola Vlasic. Autore di 7 gol e 5 assist in stagione, il numero 10 del Torino non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo e ai microfoni di ‘tuttomercatoweb.com’, il suo agente Tonci Martic ha fatto il punto sulla situazione.

“Certamente la sua bella stagione non è passata inosservata. Gioca come mezzala in maniera completa, facendo bene le due fasi, offensiva e difensiva. Ma Nikola è sopratutto concentrato su questa seconda parte di campionato, dove deve continuare a giocare in questo modo per guadagnare spazio, aiutando il Torino a riavvicinarsi verso la parte più alta della classifica”.