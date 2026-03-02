Corsa Champions: il calendario di Roma, Juve, Milan, Napoli, Como e Atalanta

Dopo il pareggio pirotecnico tra bianconeri e giallorossi, tutto è ancora possibile in alta classifica
Mancano undici giornate alla fine del campionato e, nonostante l’amarezza per una vittoria buttata via all’ultimo minuti, la Roma non aveva mai fatto così tanti punti (51) negli ultimi sette anni. I giallorossi non sono riusciti a interrompere il tabù dei big match nemmeno contro la Juventus e ora si trovano in svantaggio negli scontri diretti contro i bianconeri, il Milan e il Napoli.
Dal secondo al settimo posto ci sono sei squadre racchiuse in 12 punti e la distanza tra la quarta piazza della Roma e la settima dell’Atalanta è di sei punti. Ancora pochi per escludere dai giochi europei il club bergamasco che, tra le altre cose, deve affrontare ancora tre scontri diretti. Resa ancora più interessante dall’affascinante variabile Como, la lotta Champions rimarrà viva fino all’ultimo. Ecco il calendario delle squadre coinvolte a confronto:
GIORNATA 28
Napoli-Torino
Cagliari-Como
Atalanta-Udinese
Juventus-Pisa
Genoa-Roma
Milan-Inter
GIORNATA 29
Inter-Atalanta
Napoli-Lecce
Udinese-Juventus
Como-Roma
GIORNATA 30
Cagliari-Napoli
Milan-Torino
Juventus-Sassuolo
Como-Pisa
Atalanta-Verona
Roma-Lecce
GIORNATA31
Napoli-Milan
Lecce-Atalanta
Inter-Roma
Udinese-Como
Juventus-Genoa
GIORNATA 32
Atalanta-Juventus
Parma-Napoli
Milan-Udinese
Como-Inter
Roma-Pisa
GIORNATA 33
Juventus-Bologna
Sassuolo-Como
Roma-Atalanta
Napoli-Lazio
Verona-Milan
GIORNATA 34
Genoa-Como
Milan-Juventus
Bologna-Roma
Napoli-Cremonese
Cagliari-Atalanta
GIORNATA 35
Juventus-Verona
Atalanta-Genoa
Como-Napoli
Roma-Fiorentina
Sassuolo-Milan
GIORNATA 36
Verona-Como
Milan-Atalanta
Lecce-Juventus
Napoli-Bologna
Parma-Roma
GIORNATA 37
Pisa-Napoli
Como-Parma
Atalanta-Bologna
Genoa-Milan
Roma-Lazio
Juventus-Fiorentina
GIORNATA 38
Napoli-Udinese
Fiorentina-Atalanta
Verona-Roma
Milan-Cagliari
Torino-Juventus
Cremonese-Como
CLASSIFICA SERIE A 2025/26 VENTISETTESIMA GIORNATA: Inter 67; Milan 57; Napoli 53; Roma 51; Como 48; Juventus 47; Atalanta 45
CLASSIFICA SERIE A 2024/25 VENTISETTESIMA GIORNATA: Inter 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43
CLASSIFICA FINALE SERIE A 2024/25: Napoli 82; Inter 81; Atalanta 74; Juventus 70; Roma 69