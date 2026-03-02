Corsa Champions: il calendario di Roma, Juve, Milan, Napoli, Como e Atalanta

Dopo il pareggio pirotecnico tra bianconeri e giallorossi, tutto è ancora possibile in alta classifica

Mancano undici giornate alla fine del campionato e, nonostante l’amarezza per una vittoria buttata via all’ultimo minuti, la Roma non aveva mai fatto così tanti punti (51) negli ultimi sette anni. I giallorossi non sono riusciti a interrompere il tabù dei big match nemmeno contro la Juventus e ora si trovano in svantaggio negli scontri diretti contro i bianconeri, il Milan e il Napoli.

Dal secondo al settimo posto ci sono sei squadre racchiuse in 12 punti e la distanza tra la quarta piazza della Roma e la settima dell’Atalanta è di sei punti. Ancora pochi per escludere dai giochi europei il club bergamasco che, tra le altre cose, deve affrontare ancora tre scontri diretti. Resa ancora più interessante dall’affascinante variabile Como, la lotta Champions rimarrà viva fino all’ultimo. Ecco il calendario delle squadre coinvolte a confronto:

GIORNATA 28

Napoli-Torino

Cagliari-Como

Atalanta-Udinese

Juventus-Pisa

Genoa-Roma

Milan-Inter

GIORNATA 29

Inter-Atalanta

Napoli-Lecce

Udinese-Juventus

Como-Roma



Lazio-Milan

GIORNATA 30

Cagliari-Napoli

Milan-Torino

Juventus-Sassuolo

Como-Pisa

Atalanta-Verona

Roma-Lecce

GIORNATA31

Napoli-Milan

Lecce-Atalanta

Inter-Roma

Udinese-Como

Juventus-Genoa

GIORNATA 32

Atalanta-Juventus

Parma-Napoli

Milan-Udinese

Como-Inter

Roma-Pisa

GIORNATA 33

Juventus-Bologna

Sassuolo-Como

Roma-Atalanta

Napoli-Lazio

Verona-Milan

GIORNATA 34

Genoa-Como

Milan-Juventus

Bologna-Roma

Napoli-Cremonese

Cagliari-Atalanta

GIORNATA 35

Juventus-Verona

Atalanta-Genoa

Como-Napoli

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

GIORNATA 36

Verona-Como

Milan-Atalanta

Lecce-Juventus

Napoli-Bologna

Parma-Roma

GIORNATA 37

Pisa-Napoli

Como-Parma

Atalanta-Bologna

Genoa-Milan

Roma-Lazio

Juventus-Fiorentina

GIORNATA 38

Napoli-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Verona-Roma

Milan-Cagliari

Torino-Juventus

Cremonese-Como

CLASSIFICA SERIE A 2025/26 VENTISETTESIMA GIORNATA: Inter 67; Milan 57; Napoli 53; Roma 51; Como 48; Juventus 47; Atalanta 45

CLASSIFICA SERIE A 2024/25 VENTISETTESIMA GIORNATA: Inter 58; Napoli 57; Atalanta 55; Juventus 52; Lazio 50; Bologna 47; Fiorentina 45; Roma 43

CLASSIFICA FINALE SERIE A 2024/25: Napoli 82; Inter 81; Atalanta 74; Juventus 70; Roma 69