Dal Napoli alla Juve: cara Roma, il bicchiere è mezzo vuoto

I due pareggi contro Conte e Spalletti rischiano di essere esiziali nella corsa alla Champions League

Partiamo subito da un presupposto: i punti di vantaggio sulla Juventus sono quattro solo nominalmente, perché in caso di arrivo a pari punti, i bianconeri andrebbero in Champions grazie al vantaggio acquisito negli scontri diretti. È soprattutto per questo che sentir parlare di bicchiere mezzo pieno per la Roma mi manda in bestia.

Subire una rimonta da 3-1 a 3-3 al novantatreesimo fa già di per sé male, ma farlo contro la Juve e in piena lotta per un piazzamento Champions lo rende ancora più doloroso. Accontentarsi di non aver perso gli scontri diretti contro Napoli e bianconeri contrasta con la voglia matta di allenatore, squadra e tifosi di tornare a calcare i palcoscenici europei più importanti e lancia un messaggio poco ambizioso ai naviganti.

La Roma ha letteralmente buttato al cesso un’occasione colossale per dare il colpo di grazia a Luciano Spalletti, anche per colpa di alcune mosse dell’allenatore che, come al Maradona, non ha convinto del tutto nella scelta e nelle tempistiche dei cambi. In terra campana, le sostituzioni di Pisilli e Malen hanno tolto certezze alla squadra.

Ieri, il cambio di Rensch, tra i migliori in campo, ha provocato uno stravolgimento di un assetto difensivo sin lì perfetto, conducendo al patatrac del secondo gol, in cui Mancini ha lasciato solo Celik in mezzo a Yildiz e Boga. Dopo il 3-2 bianconero, alla squadra serviva una scossa coraggiosa, mettendo subito un giocatore tecnico e veloce come Venturino (zero minuti dopo l’ottima prestazione contro la Cremonese, perché?) al posto di un esausto Pellegrini.

E così, invece di sei punti, la Roma si è dovuta accontentare di due punti in due big match contro le squadre di Conte e Spalletti e ora si trova in svantaggio negli scontri diretti con tutte le competitor Champions (anche con il Milan). E io, se permettete, sento tutto il diritto di essere incazzato (non depresso, non usiamo questi termini per cose futili come il calcio) e di dire che il bicchiere è mezzo vuoto.