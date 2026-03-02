Il Real Madrid fa ricca la Juve: Roma ribaltata di nuovo

Il ping pong con la Juve può rendere ancor più vibrante il mosaico in entrata: Massara è già stato avvisato

Archiviato il big match dell’Olimpico che ha offerto non poche indicazioni, la Roma può guardare con grande ottimismo il prosieguo di una stagione che definire frizzante sarebbe solo un eufemismo. Gli intrecci con la Juventus, però, non sono finiti qui.

Nelle ultime ore è infatti rimbalzata dalla Spagna l’indiscrezione secondo la quale il Real Madrid avrebbe mosso i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione Cambiaso. Pur non avendo affondato il colpo, i Blancos hanno lanciato segnali di un certo tipo che potrebbero portare sviluppi importanti qualora i madrileni decidessero di mettere il piatto almeno 40 milioni di euro.

Sondato anche da alcuni club di Premier League, l’ex Bologna potrebbe permettere ai bianconeri di avere il tesoretto sufficiente per completare le due corsie con innesti mirati. A tal proposito, un profilo al quale prestare attenzione è quello di Fortini.

L’esterno della Fiorentina, per il quale la Roma ha già avanzato una proposta da 11-12 milioni, è valutato dai gigliati almeno 15 milioni. Protagonista di una stagione solida che ne ha fatto aumentare la valutazione, l’esterno italiano finirà al centro di interessanti dinamiche di mercato: la Juve non è affatto fuori dalla corsa per Fortini e potrebbe giocarsi le sue carte.