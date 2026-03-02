Ottanta milioni di euro: record mondiale e svolta Wesley

News di calciomercato sull’esterno brasiliano dopo il gol capolavoro contro la Juve

Autore dell’ennesima ottima prestazione contro la Juventus, con tanto di golazo all’incrocio, Wesley ci ha messo davvero poco a conquistare lo staff tecnico e i tifosi della Roma. Acquistato per 25 milioni più 5 di bonus, l’ex Flamengo ha già messo a referto quattro gol e due assist in stagione.

Imprendibile e affidabile in difesa sia a destra che a sinistra, il 22enne brasiliano è già stato accostato a diverse big europee, comprese Arsenal, Inter, Manchester City, Newcastle e Real Madrid e spera di diventare il titolare del Brasile al Mondiale.

Per quanto riguarda il futuro, Gian Piero Gasperini e la dirigenza giallorossa non hanno intenzione di privarsi del ragazzo, a men che non arrivino offerte davvero irrinunciabili e fuori mercato.

Le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, intanto, sembrano escludere almeno una delle piste. Secondo Team Talk, infatti, il City avrebbe deciso di puntare forte su Tino Livramento. Pur di arrivare all’esterno dei Magpies, la dirigenza di Manchester sarebbe pronta a pagare ben 70 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro al cambio attuale, stabilendo così il record mondiale per l’acquisto di un esterno difensivo.