Roma-Juventus la chiude il Milan: ha già salutato i rossoneri

Non solo la sfida Champions tra le tre rivali storiche, alta tensione in sede di mercato

Roma-Juventus è finita da circa 24 ore ma la sfida tra bianconeri e giallorossi è destinata a protrarsi, non solo fino al termine del campionato in ottica Champions, ma anche in estate sul fronte calciomercato.

Zeki Celik, Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Lorenzo Pellegrini sono solo alcuni dei nomi menzionati in questi giorni come possibili terreni di scontro tra la Lupa e la Vecchia Signora.

In vista della prossima stagione, infatti, i due club condividono anche diversi obiettivi, soprattutto per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sempre molto appetiti dalle big alle prese con i paletti del fair play finanziario.

Orami di giorni, si parla di un potenziale testa a testa tra Juve e Roma per Marcos Senesi. Ben presto, tuttavia, il duello per il difensore italo-argentino potrebbe trasformarsi in una corsa a tre. Secondo Transferfeed, infatti, anche il Milan ha contattato l’entourage del calciatore, che ha già fatto sapere al Bournemouth di non voler rinnovare il contratto con i rossoneri inglesi.