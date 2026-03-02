Roma-Juventus la chiude il Milan: ha già salutato i rossoneri

di

Non solo la sfida Champions tra le tre rivali storiche, alta tensione in sede di mercato

Roma-Juventus è finita da circa 24 ore ma la sfida tra bianconeri e giallorossi è destinata a protrarsi, non solo fino al termine del campionato in ottica Champions, ma anche in estate sul fronte calciomercato.

Allegri e Gasperini si salutano
Roma-Juventus la chiude il Milan: c’è già un vincitore (Ansa Foto) – asromalive.it

Zeki Celik, Federico Gatti, Teun Koopmeiners, Lorenzo Pellegrini sono solo alcuni dei nomi menzionati in questi giorni come possibili terreni di scontro tra la Lupa e la Vecchia Signora.

In vista della prossima stagione, infatti, i due club condividono anche diversi obiettivi, soprattutto per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, sempre molto appetiti dalle big alle prese con i paletti del fair play finanziario.

Orami di giorni, si parla di un potenziale testa a testa tra Juve e Roma per Marcos Senesi. Ben presto, tuttavia, il duello per il difensore italo-argentino potrebbe trasformarsi in una corsa a tre. Secondo Transferfeed, infatti, anche il Milan ha contattato l’entourage del calciatore, che ha già fatto sapere al Bournemouth di non voler rinnovare il contratto con i rossoneri inglesi.

Gestione cookie