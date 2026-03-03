Genoa-Roma, scatta l’allarme per quattro: uno è già out

Ecco il report dalla seduta di allenamento di oggi in vista della sfida di domenica

È iniziata oggi la fase di preparazione della partita tra Roma Genoa. Senza tifosi residenti nella Capitale, la squadra giallorossa affronterà il grande ex Daniele De Rossi. In palio ci saranno punti molto importanti per la corsa Champions e per la lotta salvezza, ma i due allenatori rischiano di affrontare la partita con alcune assenze importanti.

Gasperini e De Rossi si salutano
Genoa-Roma, scatta l’allarme per quattro: uno è già out (Ansa Foto) – asromalive.it

Partiamo dalla squadra giallorossa che si è ritrovata oggi a Trgioria dopo il giorno di riposo post Juventus. Paulo Dybala ha usufruito di un giorno di permesso per la nascita della figlia, mentre il suo connazionale Matias Soulé e Mario Hermoso si sono allenati ancora a parte. La speranza di Gasperini è di recuperarli, mentre l’assenza di Wesley è già scontata, vista la squalifica.

In casa rossoblu, sembra praticamente scontata l’assenza di Tommaso Baldanzi, fermato da un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Restano in dubbio anche Otoa e Norton-Cuffy, anche se il danese appare in netto miglioramento.

