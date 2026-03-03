Genoa-Roma, scatta l’allarme per quattro: uno è già out

Ecco il report dalla seduta di allenamento di oggi in vista della sfida di domenica

È iniziata oggi la fase di preparazione della partita tra Roma e Genoa. Senza tifosi residenti nella Capitale, la squadra giallorossa affronterà il grande ex Daniele De Rossi. In palio ci saranno punti molto importanti per la corsa Champions e per la lotta salvezza, ma i due allenatori rischiano di affrontare la partita con alcune assenze importanti.

Partiamo dalla squadra giallorossa che si è ritrovata oggi a Trgioria dopo il giorno di riposo post Juventus. Paulo Dybala ha usufruito di un giorno di permesso per la nascita della figlia, mentre il suo connazionale Matias Soulé e Mario Hermoso si sono allenati ancora a parte. La speranza di Gasperini è di recuperarli, mentre l’assenza di Wesley è già scontata, vista la squalifica.

In casa rossoblu, sembra praticamente scontata l’assenza di Tommaso Baldanzi, fermato da un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Restano in dubbio anche Otoa e Norton-Cuffy, anche se il danese appare in netto miglioramento.