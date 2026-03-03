Giudice Sportivo: Wesley squalificato, Roma punita per un coro

Sono arrivate le decisioni ufficiali dopo la sfida di domenica sera contro la Juventus

Sotto diffida e ammonito al 27esimo del primo tempo di Roma-Juventus, Wesley è stato squalificato dal Giudice Sportivo e salterà la partita di domenica (ore 18) contro il Genoa di Daniele De Rossi.

Il brasiliano non è stato l’unico punito dopo la sfida contro i bianconeri. Nel comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Serie A si apprende infatti di un’ammenda al club giallorosso per i cori contro Luciano Spalletti, preso di mira dopo una discussione relativa ad un intervento di Rensch su Yildiz:

“Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all’allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.