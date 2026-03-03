La Juve ci ha preso gusto: 25 milioni al foto finish e Roma KO

Il club bianconero prova a dare un altro colpo di coda nella sfida con i giallorossi

In casa Roma c’è ancora grande delusione per la rimonta subita contro la Juventus domenica sera. Il gol del 3-3 di Gatti in pieno recupero ha fatto sfumare sia la possibilità di portarsi a 7 punti di vantaggio dai bianconeri, sia quella di portarsi in parità negli scontri diretti con la Vecchia Signora.

La sfida tra giallorossi e bianconeri continuerà a distanza nella corsa alla qualificazione in Champions League, ma si proietterà anche oltre, infiammando la lunga estate del calciomercato e non stiamo parlando solo dei possibili cambi di maglia di Celik, Gatti, Koopmeiners e Pellegrini.

A caccia di rinforzi in vista della prossima stagione, la Lupa e la Vecchia Signora sono destinate a battagliare per alcuni obiettivi condivisi. Ormai da giorni si parla della sfida per Marcos Senesi. Ma ci sono anche altri calciatori seguiti da entrambi i club.

Seguito da tempo da Roma e Inter, secondo Mirko Di Natale, Kōnstantinos Tzolakis è diventato un obiettivo concreto anche dalla Juve. In scadenza il 30 giugno 2027, il portiere 23enne ha già fatto sapere di non voler rinnovare all’Olympiacos, che chiede 25 milioni di euro per cedere il giocatore.