Allenamento Roma: il punto su Dybala e Soulé, novità ufficiali su Ferguson

La squadra giallorossa si è allenata in mattinata, non arrivano ottime notizie per Gasperini

Questa mattina la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la sfida di domenica contro il Genoa di Daniele De Rossi. Dopo il giorno di permesso di ieri, Paulo Dybala è tornato al centro d’allenamento.

L’attaccante argentino ha svolto un lavoro personalizzato, mentre Mario Hermoso e Matias Soulé si sono allenati anche oggi a parte. Per Artem Dovbyk consueta seduta di terapie, mentre arrivano novità ufficiali su Evan Ferguson.

L’attaccante irlandese, di comune accordo con la Roma, è tornato a Brighton per svolgere nuove visite specialistiche alla caviglia.