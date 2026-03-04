Dall’Inter alla Roma: 30 milioni e accordo già annunciato

Le ultime notizie di calciomercato coinvolgono nerazzurri, giallorossi e Juventus

Mancano ancora undici partite alla fine del campionato, ma dirigenti e operatori di mercato iniziano già a trarre le proprie conclusioni in vista del calciomercato estivo. Tra blitz agli stadi e contatti con agenti e intermediari, tutti i club stanno tessendo la propria tela per individuare i rinforzi ideali.

Inter, Juventus e Roma non si sottraggono, ovviamente, a queste regole basilari del mercato e, tra sorpassi e controsorpassi, sono pronte a tutto per avere le meglio sulle rivali, italiane e non.

E così, nei giorni scorsi i nerazzurri si sono uniti alla corsa per una delle rivelazioni di questa Serie A, inviando i propri emissari allo stadio per studiare da vicino un obiettivo di bianconeri e giallorossi: Ismael Koné.

Riscattato anticipatamente dal Sassuolo a gennaio, il nazionale canadese ha realizzato 5 gol alla prima stagione in Italia e nei giorni scorsi Giovanni Carnevali ha annunciato ufficialmente la cifra per raggiungere un accordo: “30 milioni di euro”.