Dimissioni Massara e sostituto scelto: “Se lo chiama la Roma…”

Continuano le indiscrezioni e i commenti sul possibile addio del direttore sportivo

Nei giorni scorsi, dopo il pareggio per 3-3 contro la Juventus, Calciomercato.it è tornato a parlare di possibili tensioni in casa Roma e di un potenziale addio di Frederic Massara a fine stagione. Un tema caldo che, come è ovvio che sia, suscita sempre grande dibattito tra i tifosi e tra gli opinionisti.

Come è ovvio che sia, con la lotta per la qualificazione in Champions più accesa che mai, nonostante la programmazione del calciomercato estivo non può essere fatta a 360 gradi, fin quando non si avrà la certezza della posizione in classifica, le linee guida e le prime imbastiture sono già state impostate.

Nel corso del suo quotidiano intervento a Radio Manà Manà Sport, Matteo De Santis ha commentato le voci su Cristiano Giuntoli, svincolato dopo l’addio alla Juve: “Giuntoli è un uomo di mondo del calcio, in senso positivo. Ha fatto talmente tanto, con società talmente apicali e ovviamente ha molti rapporti. Fare il ds al Napoli e alla Juve ti apre tanti canali. È un attore navigato, può essere uno che si permea alle sue idee o si adatta. È un direttore sportivo competente, un’eventuale chiamata della Roma o del Milan non lo lascia insensibile, evidentemente”.

Dimissioni Massara, De Santis: “Non mi risulta”

Sulla posizione di Massara. “Cosa è mancato a Massara? Una rete di rapporti e di comunicazione sua che facesse da contraltare alle altre. Lui dice che non deve fare il comunicatore, ma il direttore. Massara preferisce lavorare e forse è stato schiacciato da altre comunicazioni di altri settori della Roma. Non mi risulta che stia meditando le dimissioni, magari che qualcuno altro dentro la Roma possa dire “guardate io ho fatto questo risultato, con questo direttore non mi sono trovato al 100%, ce ne potrebbe essere uno con cui mi trovi al 100%”. Io penso che Ranieri sia soddisfatto del lavoro di Massara”.

“Penso che il garante, quello che fa da collante tra Trigoria e i Friedkin, sia soddisfatto, magari l’allenatore lo è un po’ di meno, poi ci deve essere una sintesi. Non mi risulta che abbia in testa l’idea di andarsene”.