Malen alla Juve in estate? Il contratto con la Roma parla chiaro

Le indiscrezioni sull’interesse bianconero per l’olandese non conoscono nemmeno i dettagli dell’accordo

Autore domenica sera del momentaneo gol del 3-1 (il sesto in sette partite in giallorosso), Donyell Malen ha letteralmente stregato la Roma e i suoi tifosi in questi primi mesi giallorossi. Ma non solo. Secondo Tuttosport, infatti, l’olandese sarebbe finito nel mirino proprio della Juventus per la prossima estate.

Una notizia che, tuttavia, non deve creare nessun allarme per i tifosi romanisti. L’articolo in questione, infatti, parla di una difficoltà dei giallorossi di riscattare il calciatore in caso di mancata qualificazione in Champions League, trascurando, evidentemente, i dettagli del contratto firmato da Roma e Aston Villa.

L’accordo con il club di Birmingham prevede, infatti, l’obbligo di riscatto a 25 milioni di euro in caso di qualificazione alla Champions o all’Europa League e con minimo il 50% delle partite giocate per almeno 35 minuti.

Condizioni che, a meno di clamorosi colpi di scena, si verificheranno a fine anno. Molto probabilmente, dunque, se la Juve vorrà realmente Malen, dovrà trattare direttamente con la Roma che, tra le altre cose, sta pensando di riscattare anche prima il 27enne olandese.