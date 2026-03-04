Patto di mercato tra Gasperini e Totti: due giocatori intoccabili

Continuano ad emergere retroscena e dettagli sulla cena di lunedì tra allenatore e Capitano

Divenuta di dominio pubblico lunedì sera poco prima della mezzanotte, la cena tra Gian Piero Gasperini e Francesco Totti continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti da tifosi della Roma e addetti ai lavori.

Tra una portata di pesce e l’altra, il convivio è diventato sin da subito un’occasione di confronto tra due grandi esperti di calcio, che hanno trovato un punto d’incontro su quasi tutti i temi trattati.

L’allenatore giallorosso ha particolarmente apprezzato le conoscenze calcistiche del Capitano e proprio per questo, conferma La Repubblica, spera di averlo al suo fianco, per renderlo un punto di riferimento per i senatori e per i giovani, ma anche per costituire un ponte tra staff tecnico e dirigenziale.

Ma durante la cena, non si è parlato solo del ruolo di Totti, che Gasp vorrebbe operativo, ma anche di calciomercato. Secondo il quotidiano, l’allenatore piemontese avrebbe indicato allo storico Dieci due intoccabili: Mile Svilar e Donyell Malen, attaccante fortemente voluto, a differenza di Robinio Vaz, che si è trovato ad allenare sapendo di doverlo trasformare in una buona plusvalenza.