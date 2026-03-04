Roma e Juve intrappolate: 30 milioni non bastano

Tutti i dettagli sull’ultima pista di calciomercato che coinvolge bianconeri e giallorossi

C’è una stella polare che guida la navigazione di molti club italiani, Juventus e Roma in particolare: la ricerca di calciatori di qualità e giovani che siano in grado di garantire un futuro prossimo brillante in campo e uno, più remoto, remunerativo a suon di plusvalenze.

Una strategia che pone i due club spesso uno di fronte all’altro sul ring del calciomercato, come già accaduto la scorsa estate, quando i bianconeri non sono riusciti a battere la concorrenza dei giallorossi per Wesley. Una situazione destinata a ripetersi anche nei prossimi mesi.

Eh già, perché sia Damien Comolli che Frederic Massara hanno messo nel mirino il campionato olandese per studiare diversi profili interessanti. Uno di questi è Kees Smit, ma la strada che conduce al talento olandese è tortuosa e resa quasi impraticabile per le squadre italiane.

Nonostante non abbia il numero 10 sulle spalle, il centrocampista ventenne sa agire sia come trequartista, sia qualche metro più indietro e le sue caratteristiche hanno calamitato le attenzioni di almeno sette big europee: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Liverpool, PSG e Real Madrid.

Ecco perché ipotizzare una valutazione da 25-30 milioni di euro appare quantomeno ottimistico. Autore di 4 gol e 5 assist in stagione, Smit viene valutato almeno 50 milioni di euro dall’AZ, che vuole infrangere il record detenuto dalla cessione di Reijnders, venduto al Milan per 24,8 milioni.