Accordo coi Friedkin: contratto da 15 milioni e firma

La famiglia americana ha praticamente raggiunto l’intesa a partire dalla prossima stagione

Dal ritorno di Francesco Totti al nuovo Stadio, passando per i preparativi del centenario e il nuovo sponsor. In casa Friedkin c’è davvero tanta carne in fuoco da controllare da qui all’inizio dell’estate.

La cena tra lo storico Capitano e Gian Piero Gasperini ha dato un’ulteriore spinta verso il ritorno del figliol prodigo, proprio mentre il Comune di Roma fissava tutte le tappe necessarie per portare avanti l’iter dello Stadio di Pietralata.

Sul fronte sponsor, invece, si continua a lavorare alacremente per accontentare le richieste dei proprietari americani, molto esigenti in vista dell’anno del centenario. La situazione più vicina a sbloccarsi non riguarda direttamente la Roma.

Secondo Football Insider, infatti, l’Everton sarebbe molto vicina a raggiungere un accordo pluriennale con il nuovo sponsor. A giugno scadrà il contratto con Stake e i Friedkin dopo mesi di trattative avrebbero ricevuto un’offerta da 15 milioni di sterline (al cambio attuale 17,2 milioni di euro) a stagione con il nuovo main sponsor.