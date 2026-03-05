Infortuni Hermoso e Soulé: ecco la data del rientro

I due calciatori si sono ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari

Anche durante la seduta di allenamento di ieri, Mario Hermoso e Matias Soulé si sono allenati a parte. L’attaccante argentino è alle prese con una fastidiosa pubalgia che non gli consente di aumentare i carichi di lavoro senza avvertire dolore.

Il difensore spagnolo, nonostante l’esclusione di lesioni muscolari, avverte ancora un fastidio insistente all’ileopsoas che gli ha impedito di scendere in campo contro la Cremonese, nonostante fosse stato scelto nell’undici titolare.

Entrambi i calciatori salteranno anche la trasferta in casa del Genoa e la speranza dei diretti interessati e dello staff medico è di poterli rivedere in gruppo a partire dalla prossima settimana, secondo Filippo Biafora. L’argentino e lo spagnolo proveranno a mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini per la trasferta europea di Bologna o per quella successiva contro il Como.