Operazione e stagione finita? Allarme Roma

C’è il rischio che Gasperini debba rinunciare ad uno degli infortunati fino al termine dell’annata

Durante la seduta d’allenamento di ieri, Paulo Dybala ha svolto lavoro individuale, ma le sue condizioni non preoccupano in vista del Genoa e del tour de force che attende la Roma nelle prossime settimane.

La Joya ha festeggiato la nascita della figlia e ha usufruito di una giornata di permesso martedì e così la seduta di ieri è servita per riprendere il ritmo degli allenamenti.

La situazione più allarmante a Trigoria riguarda Evan Ferguson. L’attaccante irlandese, di comune accordo con il club, è tornato a Brighton per effettuare altre visite specialistiche alla caviglia e valutare anche lo scenario dell’operazione chirurgica. Nel caso in cui si dovesse optare per questa soluzione, la stagione dell’attaccante potrebbe essere già finita.