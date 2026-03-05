Roma, una big italiana vuole Mancini: l’offerta è senza senso

Il difensore ha raggiunto un’intesa verbale per rinnovare il contratto, manca solo la firma

Lo ha detto a chiare lettere anche, Beppe Riso, per suggellare il rinnovo di Gianluca Mancini fino al 30 giugno del 2029, con opzione fino al 2030, mancano solo la firma e l’annuncio. Non un particolare da niente, per carità, ma il prolungamento sembra davvero vicino.

Nelle scorse settimane, l’agente del difensore ha trovato anche l’intesa con Bryan Cristante, altro suo assistito, consentendo alla Roma di sistemare due calciatori in scadenza a giugno 2027.

Nonostante ciò, nelle ultime ore si registrano nuove voci sul futuro del 23 giallorosso. Stando alle informazioni in possesso di calciomercato.it, una big di Serie A avrebbe messo nel mirino l’ex difensore dell’Atalanta.

Stiamo parlando dell’Inter, dove l’allenatore Cristian Chivu sarebbe un grande estimatore di Mancini. Il tecnico nerazzurro sarebbe in pressing sulla dirigenza interista per affondare il colpo. L’articolo in questione parte da un presupposto: una improvvisa rottura sul fronte rinnovo.

Lo stesso ipotizza, infatti, uno scenario in cui il contratto sia ancora in scadenza nel 2027 e parla di una potenziale offerta da 15 milioni di euro. Una cifra senza senso, che la Roma non prenderebbe in considerazione nemmeno nel caso in cui un rinnovo già impostato in ogni dettaglio dovesse clamorosamente saltare.