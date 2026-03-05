Tegola Roma, Dybala ha interrotto l’allenamento: cosa è successo

di

Non c’è pace per l’attaccante argentino, rientrato in gruppo oggi

Ormai non fa quasi più notizia, ma Paulo Dybala si è fermato di nuovo. Dopo il giorno di permesso di martedì e l’allenamento personalizzato di ieri, l’attaccante argentino oggi aveva iniziato la seduta con il resto del gruppo, ma ha dovuto abbandonare l’allenamento dopo pochi minuti.

Paulo Dybala a terra sconsolato
Tegola Roma, Dybala ha interrotto l’allenamento: cosa è successo (Ansa Foto) – asromalive.it

Secondo Filippo Biafora, infatti, la Joya ha sentito nuovamente dolore al ginocchio e si è dovuto fermare. Ennesima tegola per la Roma che, a meno di recuperi lampo, non potrà contare sul 21 giallorosso nemmeno contro il Genoa.

