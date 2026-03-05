Tegola Roma, Dybala ha interrotto l’allenamento: cosa è successo

Non c’è pace per l’attaccante argentino, rientrato in gruppo oggi

Ormai non fa quasi più notizia, ma Paulo Dybala si è fermato di nuovo. Dopo il giorno di permesso di martedì e l’allenamento personalizzato di ieri, l’attaccante argentino oggi aveva iniziato la seduta con il resto del gruppo, ma ha dovuto abbandonare l’allenamento dopo pochi minuti.

Secondo Filippo Biafora, infatti, la Joya ha sentito nuovamente dolore al ginocchio e si è dovuto fermare. Ennesima tegola per la Roma che, a meno di recuperi lampo, non potrà contare sul 21 giallorosso nemmeno contro il Genoa.