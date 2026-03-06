Erede italiano e 25 milioni: il piano della Roma se parte Svilar

Il portiere giallorosso è finito sul taccuino di diverse big italiane ed europee, i giallorossi non dormono

Partiamo da un presupposto: la Roma non ha alcuna intenzione di vendere Mile Svilar, a men che non arrivino offerte davvero irrinunciabili sulle scrivanie di Trigoria. Non 40 milioni e nemmeno 50, per pensare di sedersi ad un eventuale tavolo delle trattative, la società giallorossa parte da una valutazione di almeno 65-70 milioni di euro.

D’altronde, stiamo parlando del miglior portiere della Serie A che, non a caso, rappresenta il sogno di mercato di Inter e Juve e un obiettivo concreto di diverse big europee (Bayern, Chelsea, Manchester United, Newcalste, PSG e Tottenham).

In ogni caso, visto che nel calcio attuale parlare di calciatori incedibili al 100% risulta quasi anacronistico, a Trigoria per non farsi cogliere impreparati stanno studiando da tempo diversi profili, nella speranza che non facciano rimpiangere troppo Svilar qualora dovessero arrivare proposte fuori mercato.

Il club giallorosso non può e non vuole ripetere l’errore commesso anni fa, quando per sostituire Alisson, Monchi si presentò con un improponibile Robin Olsen. Nelle ultime ore, Tuttosport ha rilanciato l’interessamento per Guglielmo Vicario, valutato sui 25 milioni di euro. I giallorossi avrebbero contattato più volte l’entourage del portiere del Tottenham, al centro di un testa a testa agguerrito tra Inter e Juventus