Operazione Dybala: lesione al menisco, ecco quando torna

L’argentino si è sottoposto a indagine in artroscopia: ecco il risultato ufficiale

Paulo Dybala ha, finalmente, spazzato via ogni incertezza sulle condizioni del suo ginocchio. Dopo essere stato costretto ad abbandonare l’allenamento di ieri dopo pochi minuti, l’attaccante argentino si è sottoposto a intervento in artroscopia per capire la reale entità dell’infortunio.

La simbolica convocazione contro la Juventus aveva dato nuove speranze ai tifosi della Roma, ma la Joya dovrà rimanere ai box ancora per un bel po’. L’indagine odierna ha, infatti, evidenziato una piccola lesione parziale del menisco esterno, subito regolarizzata. Il calciatore dovrà seguire un percorso riabilitativo di circa 5 settimane.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, Dybala potrebbe tornare a disposizione di Gasp tra la partita contro il Pisa e quella con l’Atalanta, in programma nei weekend del 12 e del 19 aprile, anche se è più plausibile un rientro a fine aprile contro il Bologna.