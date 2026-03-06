Rifiutato da Mourinho e offerto alla Roma: ha già salutato il club

Nome nuovo per l’attacco giallorosso e sfida con il Bologna, prossimo avversario in Europa League

Con Paulo Dybala e Stepah El Shaarawy in scadenza, Evan Ferguson di ritorno al Brighton, Venturino e Zaragoza non sicuri della conferma e Artem Dovbyk sul mercato, anche in estate il reparto avanzato avrà di nuovo bisogno di un restyling profondo e organizzato.

Il riscatto di Donyell Malen è già una certezza, ma tra fasce e centravanti, la Roma avrà bisogno di diversi innesti nel reparto che Gian Piero Gasperini cura e sfrutta con maggiore intensità.

Tra tutti i nomi accostati e seguiti già da tempo dalla dirigenza capitolina, nelle ultime ore ne è emerso uno nuovo, con tanto di annuncio da parte del diretto interessato e del suo agente. “Sicuramente partirò in estate, ho parlato con la dirigenza e mi hanno promesso che se tutto va bene quest’anno, mi lasceranno partire”.

Parole e musica di Stefan Baiaram che ha parlato del suo futuro ai microfoni di orangesport.ro. Parole che nascono dalla consapevolezza di avere diverse squadre interessate ai propri servigi, come confermato dal suo agente, Giovanni Becali. “L’ho presentato a diverse squadre. L’ho presentato al Benfica e al Porto. Mourinho mi ha detto che non è un giocatore da Benfica“, ha raccontato l’agente a primasport.ro.

“Ne ho parlato anche con Bologna e Roma, ma mi hanno risposto così: “Giovanni, per ora stiamo bene così, ne riparleremo in estate”. Abile a giostrare da centravanti e sulla fascia, il 23enne ha collezionato 12 gol e 4 assist con la maglia dell’Universitatea Craiova.