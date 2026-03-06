Ritorno alla Roma: la risposta di Totti fa scalpore

Lo storico Capitano è stato intercettato a Villa Stuart

Prima le parole di Ranieri, poi la conferma diretta del diretto interessato e infine la cena con Gian Piero Gasperini. Ormai da un mese, il ritorno di Francesco Totti alla Roma è uno degli argomenti più caldi in tutta Italia.

Mentre si continua a discutere sulla propria posizione all’interno del club e ci si divide tra chi prevede un ruolo subito operativo e chi vaticina un avvio soft come uomo immagine e rappresentanza, lo storico Capitano giallorosso ha gettato acqua sul fuoco.

Intercettato dai cronisti de La Gazzetta dello Sport presenti a Villa Stuart per seguire l’intervento in artroscopia di Paulo Dybala, il numero Dieci ha risposto alla domande sul suo ritorno alla Roma con un lapidario: “No, non penso”. Conoscendo Totti, è molto possibile che si tratti di una delle classiche battute pronunciate con il suo fare sornione.