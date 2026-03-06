Intervento al ginocchio per Dybala: come cambiano i tempi di recupero

L’argentino finisce sotto i ferri dopo il riacutizzarsi del dolore durante l’allenamento di ieri

Doccia fredda, anzi gelata per Paulo Dybala. Dopo aver interrotto l’allenamento di ieri a causa del dolore al ginocchio infortunatosi contro il Milan, l’attaccante argentino oggi si sottoporrà ad operazione in artroscopia.

L’intervento sarà miniinvasivo ed esplorativo, volto a capire quale sia il danno reale all’articolazione che lo tiene lontano dai campi da più di un mese. Va da sé che, qualsiasi sia la diagnosi, secondo Il Tempo l’argomento rinnovo decadrà automaticamente.

E i tempi di recupero? Ovviamente dipenderanno da cosa verrà scoperto oggi, nel caso di una semplice lesione al menisco, si va dal mese al mese e mezzo, come De Ketelaere e ci sarebbe la speranza di poter salutare la Roma giocando almeno le ultime partite. Nel caso in cui fossero coinvolti i legamenti, la stagione potrebbe addirittura finire qui.