Thuram al posto di Koné: Inter e Juve ribaltano la Roma

I due centrocampisti al centro di una vera e propria telenovela di calciomercato

Con la maglia della Francia condividono ambizioni e spogliatoio, ma in campionato danno spesso vita a duelli avvincenti a centrocampo, con la casacca della Roma e della Juventus. Arrivati entrambi in Serie A nell’estate del 2024, Manu Koné e Khephren Thuram sono due dei migliori centrocampisti del campionato italiano e non stupisce affatto che i loro nomi siano al centro di numerose voci di mercato.

La scorsa estate, l’Inter ha fatto un’offerta ufficiale alla Roma, ma non si è nemmeno avvicinata alle richieste economiche dei giallorossi. A gennaio, invece, si è parlato di un ipotetico e clamoroso scambio Frattesi-Thuram tra nerazzurri e bianconeri.

A distanza di mesi, secondo quanto riportato da calciomercato.it, i due francesi sarebbero ancora sulla lista di Piero Ausilio e Beppe Marotta. Per Cristian Chivu, tuttavia, l’obiettivo principale resta il numero 17 della Roma, con lo juventino che occupa il posto immediatamente successivo nella lista del tecnico rumeno.

Conscia dell’interesse dei nerazzurri e di alcune big inglesi, la Juve ha intenzione di portare avanti le trattative per il rinnovo di contratto, offrendo a Thuram un aumento di almeno un milioni di euro (da 2 a 3 milioni a stagione).