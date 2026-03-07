Calciomercato Roma, ufficiale il primo acquisto: tutte le cifre

Tutto già scritto e contratto depositato in Lega, il club giallorosso ha chiuso da tempo
Attesa da un tour de force impressionante, la Roma dovrà affrontare la fase più importante della stagione con l’attacco decimato. Per Evan Ferguson la stagione è già finita, mentre Paulo Dybala e Artem Dovbyk si rivedranno bene che va a fine aprile. Come se non bastasse, c’è l’incognita pubalgia per Matias Soulé.
Una situazione che, per forza di cose, imporrà anche una rivoluzione di calciomercato del reparto avanzato. Il primo passo sarà, ovviamente, riscattare Donyell Malen.
A proposito di riscatti, dopo la partita con la Juventus, il club giallorosso ha acquistato a titolo definitivo un calciatore arrivato in prestito la scorsa estate: Daniele Ghilardi. L’obbligo di riscatto, infatti, era previsto, secondo Filippo Biafora, all’ottenimento del primo punto nel mese di marzo.
Una condizione che si è verificata proprio il primo marzo, dopo il 3-3 contro i bianconeri. Dopo i 2,7 milioni per il prestito, il club giallorosso verserà altri 7,5 milioni nelle casse del Verona.