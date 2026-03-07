Infortunio e allarme immediato: big match con la Roma a rischio

Infortunio per il titolarissimo, condizioni da valutare in vista della sfida contro i giallorossi

Ogni defezione in questa fase decisiva della stagione può rivelarsi esiziale e complicata da gestire. Ne sa qualcosa la Roma che perderà per circa due mesi Paulo Dybala e per il resto della stagione Evan Ferguson. Assenze di lungo corso che vanno ad aggiungersi a quelle di Angelino e Artem Dovbyk, proprio nel periodo in cui si tornerà a giocare tre partite a settimana.

Ma quella giallorossa non è l’unica squadra a perdere pezzi. Tra infortuni e squalifiche, anche le concorrenti dirette nella lotta Champions devono fare i conti con le assenze. In tal senso, Gian Piero Gasperini potrebbe ricevere buone notizie dalle sfide del pomeriggio.

Al 36esimo del primo tempo di Cagliari-Como, infatti, Maximo Perrone è stato costretto a lasciare il campo dopo aver provato a stringere i denti ed essere ricorso alle cure dei medici in due occasioni. Il regista argentino ha subito un colpo alla coscia. La classica vecchietta che, tuttavia, non è riuscito a riassorbire nemmeno dopo diversi minuti. Il giocatore ha lasciato il campo zoppicando vistosamente.

In vista con la sfida contro la Roma del 15 marzo, le condizioni del centrocampista verranno valutate nelle prossime ore, anche per scongiurare la presenza di eventuali ripercussioni muscolari dopo il colpo subito.