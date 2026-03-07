La Juve lo caccia subito: arrivano i Friedkin

Cessione già decisa da parte del club bianconero, è durato davvero poco

Ci sono poche certezze in casa Juventus in vista della prossima stagione. Il probabile rinnovo di Luciano Spalletti, che potrebbe arrivare dopo la partita contro il Pisa, creerà un effetto domino anche in sede di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Il tecnico toscano, infatti, sarebbe uno dei principali sponsor di Dusan Vlahovic in ottica rinnovo, ma si farà portavoce anche di una vera e propria rivoluzione offensiva, sconfessando praticamente tutto il calciomercato estivo di Damien Comolli.

E non stiamo parlando solo di Jonathan David e Lois Openda. Secondo Tuttosport, infatti, Edon Zhegrova è già finito sul mercato. Arrivato in estate dal Lille per 14,3 milioni di euro più bonus.

Secondo il quotidiano torinese ci sono stati già dei contatti con diversi club. Tra questi c’è anche l’Everton dei Friedkin, pronto a sfidare il Monaco in un’eventuale corsa all’esterno mancino d’attacco.