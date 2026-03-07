Mercato Roma: ha scelto la Juve, ma i bianconeri non lo vogliono più

Voltafaccia incredibile dei bianconeri che hanno mollato il giocatore sul più bello

Grazie al 3-3 all’ultimo minuto in casa della Roma, la Juventus ha preso una piccola boccata d’ossigeno, ma la lotta con giallorossi e Como per una qualificazione in Champions League è ancora lunga e dura.

Proprio nel momento in cui tutte le altre concorrenti stanno recuperando diversi calciatori, Gian Piero Gasperini deve far fronte a un’emergenza infortuni allarmante, soprattutto per quanto riguarda il reparto d’attacco, nella speranza che almeno Matias Soulé possa recuperare dalla pubalgia.

L’acerrima rivalità tra bianconeri e giallorossi ha riempito anche le cronache di calciomercato in questi giorni, con Celik, Pellegrini, Gatti e Koopmeiners al centro di numerosi e potenziali intrecci.

Per quanto riguarda gli obiettivi condivisi, la sfida si è accesa soprattutto sul fronte Marcos Senesi. Secondo Tuttosport il difensore italo-argentino ha già scelto la Juve, ma i bianconeri avrebbero sedotto e abbandonato l’ex Feyenoord, considerando troppo eccessive le richieste economiche del calciatore, che piace anche in Spagna e in Inghilterra.