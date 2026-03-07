Non solo Dybala: ennesima operazione e stagione finita

Dopo l’intervento chirurgico dell’argentino, la prossima settimana si opererà anche un altro romanista

Piove sul bagnato in casa Roma. La piaga degli infortuni non ha quasi mai abbandonato la squadra giallorossa nel corso della stagione, ma mai come quest’anno le scelte iniziali di giocatori e di staff medico si sono rivelate deleterie per la squadra.

Nella giornata di ieri, dopo un mese di terapie conservative, Paulo Dybala si è operato al menisco e starà fuori almeno per un mese e mezzo o due. Prima di lui, anche Artem Dovbyk era finito sotto i ferri dopo aver tentato un percorso riabilitativo senza intervento chirurgico.

In ossequio all’antico adagio del “non c’è due senza tre”, Gian Piero Gasperini ha ricevuto nelle ultime ore un’altra doccia gelata. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i consulti medici svolti da Evan Ferguson a Brighton hanno emesso il verdetto più amaro possibile: operazione inevitabile.

Dopo aver sprecato settimane e settimane con la terapia conservativa, dunque, anche l’attaccante irlandese si sottoporrà ad intervento chirurgico la prossima settimana e per lui la stagione è già finita.