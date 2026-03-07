Operazione e stagione finita: salta il derby Roma-Lazio

È arrivato il comunicato con il bollettino medico ufficiale, la stracittadina perde un altro protagonista
Non solo Evan Ferguson. L’attaccante irlandese la prossima settimana si opererà alla caviglia e terminerà in anticipo la stagione in prestito alla Roma. Tra le altre, l’ex West Ham salterà anche la sfida contro la Lazio, ma non è l’unico già sicuro a dover rinunciare al derby.
A meno di clamorosi recuperi anticipati, anche i biancocelesti perderanno un calciatore sino al termine della stagione, ma in questo caso si tratta di un titolare inamovibile: Ivan Provedel.
La Lazio ha comunicato che Il portiere 31enne nei prossimi giorni dovrà operarsi ad una spalla per la lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Anche se i tempi di recupero non sono stati resi noti, per lui la stagione rischia di finire qui.