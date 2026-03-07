Un titolarissimo nel mirino: il Barcellona spaventa la Roma

La risposta non è tardata ad arrivare e innesca un inevitabile effetto domino: la posizione dei giallorossi è chiarissima

Sebbene manchi ancora tanto all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, spifferi ed indiscrezioni continuano a rincorrersi senza soluzione di continuità. Focalizzata sul prosieguo della stagione, la Roma è finita al centro di numerosi intrecci sia in entrata che in uscita.

Si inseriscono proprio in questo tipo di orizzonte le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da Sport.es, infatti, anche il Barcellona si sarebbe iscritto alla corsa per Evan Ndicka.

Accostato a diverse big europee negli ultimi mesi, l’ex Eintracht è un titolare inamovibile dello scacchiere di Gasperini per il modo con il quale interpreta il suo ruolo di centrale, impattante fisicamente e veloce di piedi. A segno nelle ultime due uscite ufficiali contro Cremonese e Juve, il centrale transalpino sta alzando in maniera concreta l’asticella.

Anche per questo, alla ricerca di un difensore moderno, su input di Flick il Barça avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità di un’operazione per la quale i blaugrana non hanno comunque alcuna intenzione di fare sconti. Contatti e poco altro, comunque, visto che la Roma avrebbe fatto trapelare la mancanza di offerte concrete sul tavolo, almeno per il momento.