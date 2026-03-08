Calciomercato Roma: uno dalla Juve e uno dal Como

I movimenti di mercato dei giallorossi infiammano la lotta per la Champions League

Lasciarsi alle spalle la delusione per la rimonta subita contro la Juve, essere più forti degli infortuni e mettere da parte i legami sentimentali con Daniele De Rossi. La Roma deve partire da questi presupposti per provare a battere il Genoa e rispondere alle vittorie di Como e Juventus contro Cagliari e Pisa.

Dopo aver fallito la spallata ai bianconeri domenica scorsa, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole tornare davvero in Champions League, anche perché la prossima settimana ci sarà lo scontro diretto contro i lariani.

Ad infiammare ulteriormente la corsa all’Europa che conta, concorreranno anche le vicende di calciomercato e le ultime indiscrezioni parlano di un incredibile intreccio proprio tra le tre squadre attualmente più vicine in classifica.

A caccia di rinforzi sulla fascia mancina, la dirigenza giallorossa potrebbe pescare proprio dalle sue rivali. Negli ultimi giorni infatti, a Trigoria è stato nuovamente proposto Filip Kostic, in scadenza a giugno e tesserabile a parametro zero. Un profilo che non convince del tutto la Roma è che già era stato presentato in passato. Un altro nome sondato in maniera preliminare è quello di Alex Valle, 21enne del Como.