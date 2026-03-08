Genoa-Roma, sorpresona Gasp: nuovo indizio e formazione stravolta

Le scelte del tecnico giallorosso in vista dell’importante trasferta in programma al “Ferraris”: le opzioni sul tavolo
A poche ore dal fischio d’inizio della gara contro il Genoa, sono ancora diversi i dubbi che calamitano l’attenzione di Gasperini, costretto a far fronte a molti infortuni soprattutto dalla cintola in su.
Con la sola certezza che risponde al nome di Malen, i giallorossi approcciano l’incontro con numerose incognite soprattutto sulla trequarti e per quanto concerne la batteria di esterni. A tal proposito, come riferito dal Messaggero, occhio alla tentazione Venturino dal primo minuto.
Con Soulé ancora out, il tecnico di Grugliasco potrebbe dare una chance dal primo minuto proprio al giovane jolly giallorosso, arrivato dal Genoa con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Ad alimentare quest’ipotesi sono state anche le indicazioni di Gasperini che nei giorni scorsi ha provato Venturino nel tridente offensivo al quale l’ex allenatore dell’Atalanta non intende rinunciare.
Da sciogliere anche un rebus a centrocampo: aperto il ballottaggio tra Pellegrini e Cristante con il secondo leggermente favorito sull’ex capitano.